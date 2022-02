E’ solo questione di dettagli, la firma dell’accordo tra governo e Stellantis per la realizzazione della gigafactory a Termoli potrebbe arrivare già la settimana prossima. Il contributo del ministero dello sviluppo economico per la fabbrica delle batterie dovrebbe essere di 370 milioni. Per Termoli con i circa 2500 dipendenti, si tratta di una vera e propria riconversione. Negli ultimi 5 anni, nella produzione di motori e cambi dimezzati i volumi, da circa 700mila unità a 330 mila dello scorso anno: il Covid e la carenza di semiconduttori sono stati una mazzata.

L’amministratore di Stellantis, Carlos Tavares già a luglio scorso aveva annunciato le intenzioni di investire oltre 30 miliardi entro il 2025 nell’elettrificazione e nel software. L’impegno su Termoli, dopo le due fabbriche di Francia e Germania, rientra in questa partita che ha come obiettivo quello di garantire che le auto elettriche arrivino a rappresentare il 70 per cento delle vendite in Europa e il 40 negli Stati Uniti, entro il 2030.

Per quanto riguarda la città adriatica, si parla di un investimento di 2 miliardi e mezzo di euro (370milioni il contributo statale). Si susseguono i confronti in queste ore. Sul settore automotive l’attenzione dei ministri Giorgetti, Franco, Giovannini e Cingolani. Intanto sul fronte sindacati da un lato soddisfazione dall’altro occhi vigili soprattutto per avere garanzie sul futuro dei lavoratori.