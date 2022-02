“Molise unica regione in Italia senza contagi nelle carceri”. Lo ha reso noto questa mattina il segretario del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta davanti al carcere di Campobasso. Attualmente in Italia sono quasi 3mila i detenuti con il covid, in Molise nessuno. Gli agenti contagiati a livello nazionale sono invece poco più di 1300 e nessuno di questi è in Molise. Gli ultimi casi di covid nelle carceri della regione risalgono a un mese fa.