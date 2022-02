Nell’ultimo bollettino dell’Asrem viene riportato ancora un decesso di persona con Covid ed è ancora una volta una persona anziana, una donna di 86 anni di Isernia che era ricoverata in Malattie infettive. Salgono a 548 le vittime da inizio pandemia.

Sempre alto il numero di nuovi positivi, 430, sebbene inferiore a quello del precedente report. Sono di più, invece i guariti: 789. 2551 i tamponi refertati, tra molecolari e antigenici. Tasso di positività che sale al 16,8%.

Da registrare, poi, un ricovero e un dimesso da Anziano Fragile, un dimesso da Malattie infettive e un trasferimento in Terapia intensiva.

Sono adesso 48 i pazienti con Covid in cura la Cardarelli: 6 in Rianimazione, 28 in Malattie infettive e 14 in Anziano Fragile. Sono 7377 gli attualmente positivi in Molise.

Soglie critiche superate, con la Rianimazione occupata a poco più del 15% e l’area medica a poco meno del 24%.

Il numero più alto di nuovi contagiati riguarda Campobasso, 66, 56 di Termoli, 30 di Isernia, 24 di Larino, 22 i casi di Campomarino, 18 di Guglionesi, 17 di Campodipietra, numeri inferiori negli altri comuni interessati.