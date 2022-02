Continua il progetto nazionale “Piccoli Eroi a Scuola“, il gioco motorio per lo sviluppo di attività di base nella scuola dell’infanzia. Ad aderire all’iniziativa, promossa dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, anche l’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo” di Agnone. In particolare il progetto, dalla durata triennale, coinvolge i bambini dai 3 ai 5 anni.

Tramite le attività previste dal programma, i “piccoli eroi” possono cimentarsi in diversi giochi che stimolano la loro curiosità e li avvicinano al mondo dello sport, in un perfetto connubio tra divertimento e movimento fisico.

“Il periodo pandemico da Covid-19 ha inciso notevolmente sulla sfera di relazioni sociali dei bambini. A tal proposito, il progetto ‘Piccoli Eroi a Scuola’ assume una rilevante valenza formativa in quanto si esplica in modelli di sviluppo di attività di base che saranno fondamentali nel successivo percorso dei bambini nella scuola primaria. A tutto ciò, si unisce anche una componente di socializzazione importante. Ogni bambino si confronta con gli altri, libera le proprie emozioni, acquisisce sicurezza e autostima esplorando le proprie potenzialità in un contesto gioioso. – ha spiegato la maestra Carmelina Griguoli, referente del progetto – Un particolare ringraziamento va alla nostra Dirigente Scolastica, dott.ssa Tonina Camperchioli, la quale, aderendo a tali iniziative, consente l’arricchimento dell’offerta formativa scolastica rendendola altamente qualificante. L’arricchimento, inoltre, vale anche per noi docenti in quanto prevede una formazione continua“.