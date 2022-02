“La nuova legge quadro nazionale sulla montagna rappresenta una grande opportunità per il Molise – ha detto il Governatore Donato Toma – dove gran parte del territorio è costituito da aree montane. Gli importanti finanziamenti ad essa collegati consentiranno il rilancio di queste zone e nuove prospettive per quanti hanno deciso di vivere e restare in questi luoghi. Siamo in una fase interlocutoria con il Governo allo scopo di limare il provvedimento. L’ampia disponibilità dimostrata dalla ministra Gelmini – ha concluso – ci fa essere ottimisti sul raggiungimento dell’obiettivo”.

Toma ha partecipato all’incontro in videoconferenza tra la ministra e i presidenti di Regione.