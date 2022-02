Dopo una lunga attesa è ripresa l’attività sportiva regionale. Prima squadra e Scuola Calcio della Frenter Larino sono tornate agli impegni ufficiali.

Tra gli sponsor, ormai storici, del club bianco nero la “L.M. Logistica Mancinelli s.r.l.” di Stefano e Massimo Mancinelli e Domenico Milano. Questa collaborazione è la testimonianza del forte legame che la società larinese ha con il territorio, la comunità locale e il mondo dello sport. Un legame caratterizzato da valori condivisi, come la dedizione e l’impegno. Stefano Mancinelli ha dichiarato:” Da diversi anni siamo vicini alla Frenter Larino, non solo come sponsor ma anche come parte attiva della società. – prosegue uno dei soci della “L.M. Logistica Mancinelli s.r.l.” – Crediamo nello sport come stumento di coesione, cooperazione e aggregazione che sono le basi per la crescita della nostra azienda e della Regione Molise.” L’azienda larinese si occupa di logistica, spedizioni e depositi, ma negli ultimi anni ha sviluppato la piattaforma on-line “ticonsegna.it” per consegne su tutto il territorio regionale. La “L.M. Logistica Mancinelli s.r.l.” punta ad un sostegno concreto che si traduce non solo con un investimento economico ma anche con una scontistica dedicata del 20% ai partner e ai soci delle realtà che sponsorizzano. Massimo Mancinelli invece ha un ruolo attivo all’interno della Frenter Larino, è il Direttore Sportivo: ” Il nostro è un progetto a lungo termine che punta sulla crescita dei ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di creare una realtà che includa calcio e futsal, partendo dalle fondamenta con la Scuola Calcio. – a proposito della parte tecnica il DS ha dichiarato – La scelta di puntare su mister Di Cuia è stata condivisa da tutta la società. Innanzitutto si tratta di una persona per bene, esperto di sport e che conosce bene il territorio e la realtà larinese in particolare. Stiamo lavorando di squadra per raggiungere i nostri obiettivi”.

Fonte: Ufficio stampa