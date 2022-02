Realizzazione di un nuovo parco eolico in Basso Molise, il deputato molisano del M5S Antonio Federico interroga il presidente del Consiglio dei ministri. “Ritengo che debba valutare seriamente di bloccare il progetto tra San Martino in Pensilis e Rotello – dichiara il parlamentare, componente della Commissione Ambiente alla Camera – Al momento e’ in corso di autorizzazione un impianto da 48 megawatt e 12 aerogeneratori oltre alle relative opere di connessione che ricadranno tra i comuni di San Martino e Rotello, in provincia di Campobasso. Questo vuol dire installare pale alte oltre 200 metri in una zona che gia’ accoglie un impianto eolico e che rischia di soffrire un effetto cumulo a danno dell’ambiente, del paesaggio e del sistema produttivo locale, dato che parliamo di un’area di particolare pregio anche per la produzione agricola. Per giunta l’iniziativa ha registrato pareri contrastanti dei ministeri competenti, quelli alla Transizione ecologica e ai Beni culturali, quindi ora la questione e’ ferma presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri”. “Per questo ho depositato un’interrogazione indirizzata al presidente Draghi, condivisa e sottoscritta da colleghi anche del Pd. Vogliamo sapere se il governo e’ a conoscenza di quanto sta accadendo, ma soprattutto riteniamo che debba valutare lo stop al progetto, quindi dare priorita’ alle peculiarita’ paesaggistiche e ambientali, tutelando le pregiate produzioni agricole della zona”. In tema di energie rinnovabili Federico aggiunge: “In Molise manca l’atto di attuazione del Piano energetico approvato cinque anni fa, mentre il Piano paesaggistico non e’ stato approvato”. (