Tre persone legate al clan camorristico Sautto-Ciccarelli Furono arrestate, dai comandi provinciali di Carabinieri e Finanza a metà gennaio nell’ambito di un’inchiesta partita dalla Procura di Campobasso con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall’uso di armi e di un giro di spaccio di cocaina in Molise, a Bojano e dintorni. Decisive le rivelazione di un pentito molisano arrestato nell’operazione Piazza pulita, il quale raccontò come si procurasse enormi quantitativi di droga da spacciare nella nostra regione proprio dai tre. Il Tribunale del Riesame ha ora annullato l’ordinanza di estorsione ed è caduta l’aggravante mafiosa. Due degli arrestati, che erano in carcere a Napoli, sono ora ai domiciliari e per il terzo disposto l’obbligo dimora in provincia di Napoli.