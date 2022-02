“Dona un farmaco a chi ne ha bisogno” con la Caritas di Trivento e il Banco farmaceutico. Il direttore della Caritas trignina, don Alberto Conti, in occasione della 22esima Giornata di raccolta del farmaco, fa sapere che a Trivento, presso la farmacia San Nazario, in piazza Fontana, fino al 14 febbraio si può donare un farmaco a chi ne ha bisogno. C’è un grande bisogno di voi! – fanno sapere dal Banco Farmaceutico – c’è un’emergenza che si protrae da anni (e col Covid si è aggravata): si tratta delle persone in condizione di povertà sanitaria. Nel 2021, erano 600 mila e hanno chiesto aiuto alle realtà assistenziali per farsi curare, (163.000 persone in più del 2020, pari al +37%). Ma c’è un’altra ragione – chiude l’appello – oltre all’urgenza di chi è povero, per partecipare: la tenuta sociale del Paese, senza realtà benefiche e assistenziali, sarebbe stata e sarebbe tuttora e rischio. Per guardare al futuro con speranza, servono grandi movimenti di gratuità.