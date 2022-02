Ancora alto il numero dei nuovi positivi in Molise. Sono 528 quelli riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem su 3764 tamponi refertati. Tasso di positività al 14%. Sono però molti di più i guariti nelle ultime ore, 1385, mai così tanti in un giorno. Cala così il numero degli attualmente positivi nella nostra regione: 7.737.

Da registrare ancora un decesso, ancora una persona anziana che era in Malattie infettive: una donna di 90 anni di Isernia. 5 i ricoveri: 3 in Malattie infettive e due in Anziano fragile, da dove però c’è stata anche una dimissione.

Al momento sono 50 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli: 5 in Rianimazione, 31 in Malattie infettive e 14 in Anziano fragile.

Dei 528 nuovi positivi il numero più alto riguarda Termoli, con 78 casi. 75 quelli di Campobasso, 41 di Isernia, 28 di Venafro, 23 di Larino. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.