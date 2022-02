Anche in Molise, come nel resto d’Italia, da oggi – martedi’ 8 febbraio – e fino a lunedi’ prossimo, 14 febbraio, si svolge la Giornata di raccolta del farmaco, iniziativa di beneficenza promossa dal Banco Farmaceutico. I farmaci raccolti sosterranno 7 realta’ del territorio che si prendono cura dei bisognosi. All’iniziativa aderiscono 11 farmacie di 6 diversi comuni della regione. Chiunque per tutta la settimana potra’ recarsi nelle attivita’ aderenti (sono 5mila in tutta Italia) donando uno o piu’ medicinali da banco. Durante l’edizione dello scorso anno in Molise sono state raccolte quasi 600 confezioni di farmaci in 9 farmacie per un valore di circa 5mila euro.