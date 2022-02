L’Università del Molise ha pubblicato il bando ‘Erasmus Plus’ per motivi di studio relativo all’anno accademico 2022-2023. Consentirà agli studenti di seguire, in una delle università partner, corsi, sostenere esami, abbinare un periodo di studio con un periodo di tirocinio, svolgere analisi e ricerche nell’ambito del dottorato. La Commissione europea ha confermato all’Unimol la certificazione di qualità internazionale ‘Erasmus charter for higher educarion’ , il ‘passaporto’ di cui deve dotarsi qualsiasi istituto di istruzione superiore che intenda partecipare ai programmi Erasmus. Il bando è consultabile sul sito web dell’Unimol. Il termine per presentare le domande è il 23 marzo.