Torna anche quest’anno, si svolgerà la Giornata di Raccolta del Farmaco.L’iniziativa si svolgerà in oltre cinquemila farmacie italiane da martedì 8 a lunedì 14 febbraio. Nelle farmacie che aderiscono sarà possibile donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

Nel Molise la Raccolta si svolgerà in 11 farmacie. Nell’edizione edizione del 2021 sono state raccolte quasi 600 confezioni di farmaci in 9 farmacie per un valore di circa 5 mila euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare molte persone aiutate da 7 realtà caritative del territorio regionale.

FARMACIE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Farmacia Castiglione – Campobasso

Farmacia Cipolla – Campobasso

Farmacia Nerilli – Campobasso

Farmacia San Giorgio – Campobasso

Farmacia Cappella – Termoli

Farmacia Trabocchi – Termoli

Farmacia Berchicci – Guglionesi

Farmacia Morrone – Montenero Di Bisaccia

Farmacia San Nazario – Trivento

FARMACIE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA

Farmacia Del Corso – Venafro

Farmacia Sardella – Venafro