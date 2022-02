Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e attrattività dei borghi, il Comune di Civitacampomarano cera partner pubblici e privati. L’amministrazione comunale, guidata da Paolo Manuele, si prepara alla candidatura per l’investimento previsto dal PNRR, al fine di continuare nell’azione di rigenerazione culturale, sociale ed economica già avviata con altre iniziative di pregio negli ultimi anni. Il Comune considera di notevole importanza la compartecipazione di altri soggetti pubblici e privati al fine di conseguire il recupero del patrimonio architettonico, culturale e ambientale, per rafforzare l’attrattività del borgo di Civitacampomarano. Per questo motivo, l’amministrazione comunale avvisa i soggetti, pubblici e privati, che intendono manifestare il proprio interesse a compartecipare con il Comune di Civitacampomarano nel raggiungimento degli obbiettivi dell’investimento, a comunicarlo, attraverso la compilazione dell’apposito allegato, da far pervenire al Comune a mezzo pec, all’indirizzo comune.civitacampomaranocb@legalmail.it o consegna a mano all’ufficio protocollo entro le ore 12:00 del giorno 11 febbraio 2022.