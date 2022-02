Il reinserimento del Molise nell’Obiettivo Uno, quindi tra le Regioni più svantaggiate d’Europa può rappresentare un’occasione di rilancio da cogliere al volo. In palio ci sono gli aiuti stanziati dalla Commissione europea. Ne è convinta la capogruppo in Consiglio regionale del Partito democratico, Micaela Fanelli che ricorda come l’Europa abbia approvato la Carta dell’Italia per la concessione degli interventi a finalità regionale nel periodo che va dal gennaio 2022 fino al dicembre 2027. “Se il ritorno indietro potrebbe sembrare un fatto negativo – ha spiegato – per il sistema imprenditoriale può invece rappresentare l’opportunità per puntare sugli investimenti per fare del Molise una regione competitiva e maggiormente attrattiva per chi intende investire”. La nuova Carta degli aiuti permette alla nostra regione di beneficiare di interventi ancora più consistenti, come il credito d’imposta che in regioni come la Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise sarà fissato nella misura del 45% per le piccole imprese, del 35 per quelle di medie dimensioni e del 25 per le grandi aziende. Inoltre le agevolazioni del Bonus Sud 2022 sono cumulabili con i crediti d’imposta del Piano di Transizione 4.0. “E’ dunque il momento di promuovere al massimo gli investimenti in Molise – ha sottolineato la Fanelli – dove però la Regione, come sempre, sui temi davvero strategici per la ripresa, sembra immobile e inconsapevole delle enormi potenzialità offerte dal rientro nell’Obiettivo Uno”. L’esponente del Pd sollecita dunque il governatore Toma a mettere in campo ogni iniziativa utile a promuovere un piano di azione e a coinvolgere il Consiglio regionale sulle scelte che riguardano il futuro economico e di conseguenza anche sociale dell’intero Molise.