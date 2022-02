Da metà settimana diremo addio alle mascherine all’aperto. E’ uno dei primi segnali dell’allentamento delle misure anticovid grazie alla rapida diminuzione dei casi che si registra in Italia, casi che si sono dimezzati nelle ultime settimane. I dati però sorprendentemente per ora non calano nella nostra regione che pure è stata una delle poche rimaste negli ultimi mesi sempre in zona bianca.

Molise dunque in controtendenza: la pandemia qui sembra non rallentare. Negli ultimi sette giorni ci sono stati 2.662 nuovi positivi contro i 2.683 della settimana precedente. Il dato dunque è sostanzialmente stabile mentre invece risale il rapporto tra tamponi e nuovi contagiati che passa dal 14,1 al 14,9 per cento (con quasi 18mila tamponi processati). Il numero degli attualmente positivi però scende: ora sono 8.942 i malati di covid in regione, 915 in meno rispetto a lunedì scorso. In aumento i ricoveri che passano da 41 a 48 (+7), stabili le terapie intensive con 3 pazienti. Nell’ultima settimana sono aumentati anche i decessi: 9 rispetto ai 5 della settimana precedente (sale così a 542 il numero totale delle vittime in regione dall’inizio della pandemia). Infine da registrare un balzo in avanti del numero dei guariti che in sette giorni sono stati oltre 3mila.