Si apre in maniera tragica la settimana, sul fronte del Covid. Il report giornaliero dell’Asrem riporta infatti il decesso di 4 pazienti: si tratta di una donna di 99 anni di Guglionesi, di un 93enne di Isernia, una donna di 90 anni di Pietracupa, ricoverati in Malattie infettive del Cardarelli e di una 95enne di Campobasso che era invece nel reparto Anziano fragile. Oltre al numero delle vittime sale anche quello dei ricoveri, 4, tutti in Infettivi, mentre c’è il trasferimento di due pazienti da questo reparto a quello di Terapia intensiva. C’è un dimesso ma anche 683 guariti. I nuovi positivi, sui 1287 tamponi refertati sono 340, con il tasso di positività che schizza al 26,4%. E’ sempre Campobasso il comune più colpito, con 69 nuovi contagiati, seguono Termoli con 44, Isernia e San Martino in Pensilis con 22, 16 a Larino, 15 a Campomarino. Numeri inferiori negli altri centri interessati dal virus. Gli attualmente positivi sono 8595, i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 47 , di cui 29 in Malattie infettive, 13 nel reparto Anziano fragile e 5 in Terapia intensiva. Le vittime, dall’inizio della pandemia salgono a 546.