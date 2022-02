L’Asrem ha diffuso questa mattina, come ogni lunedi’, la mappa aggiornata dei contagi nei comuni. Per la terza settimana consecutiva resta Provvidenti l’unico centro della regione ‘covid free’, ci sono casi invece in tutti gli altri 135 comuni. In testa c’e’ sempre Campobasso con 1.780 casi, poi Termoli con 1.126 e Isernia con 948. Sopra i 100 positivi ci sono 15 comuni. Spiccano Venafro con 544 casi, Bojano con 190 e Campomarino (183). Seguono poi Montenero di Bisaccia, Riccia, Agnone, Santa Croce di Magliano, Ururi, Guglionesi, San Martino, Trivento e Larino.