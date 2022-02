Era rimasto incastrato in una tana di volpe ma ci è voluto l’intervento dei Vigili del fuoco di Campobasso per salvarlo. La disavventura è capitata ad un cane di piccola taglia che non riusciva più ad uscire dalla buca nella quale era finito. E’ accaduto alla periferia del capoluogo e a far partire la chiamata al 115 dei Vigili del fuoco è stato uno dei proprietari del cane. L’animale è stato tratto in salvo senza aver riportato danni.