Cinque piccoli cuccioli sono stati abbandonati nell’agro di Agnone, in località “Montecastelbarone”. A darne notizia è stata Annamaria Chiantese, Presidente dell’associazione “SAMA – Salviamo Anime Mica Animali” che da diversi mesi opera sul territorio agnonese e nel circondario per salvare animali indifesi.

“Ci risiamo, ennesimo abbandono! Dei cuccioli sono stati recuperati in località Montecastelbarone ed è chiaro che lì non ci sono arrivati da soli! Un volontario li ha messi in sicurezza, almeno adesso non andranno incontro a morte certa. Ma, mi chiedo, vi costa così tanto sterilizzare i cani o è coì difficile per voi fare un salto di civiltà? E’ chiaro che non avete nemmeno una coscienza!” ha commentato duramente la Presidente del gruppo no-profit.

“La cosa che ci interessa ora è il benessere dei cuccioli, vi aggiorneremo nei prossimi giorni sperando che coloro che hanno una coscienza gli diano una casa e un destino diverso da quello del canile. – ha concluso Chiantese – Non se ne può davvero più!“