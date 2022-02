Si terrà alle ore 16 di domani, 7 febbraio 2022, l’incontro tra il Presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci, e i Sindaci molisani interessati dal completamento dell’arteria stradale della Fresilia.

La richiesta proveniente dai primi cittadini è chiara: lavorare con rapidità per risolvere i problemi di completamento del segmento stradale, affinché i fondi stanziati per i lavori non vadano persi o dirottati altrove. L’opera, se completata, permetterebbe un facile collegamento tra le Fondovalli del Biferno, del Trigno e e del Verrino. Un’interconnessione tra territori necessaria per evitare che le zone più interne della Regione continuino a spopolarsi.

L’appuntamento di domani presso la Sala Consiliare della Provincia di Isernia, promosso dal Sindaco di Frosolone Felice Ianiro e dal Sindaco di Agnone Daniele Saia, sarà importante per instaurare un dialogo di confronto propositivo e volto alla ricerca di soluzioni al problema dei lavori di completamento. Sono stati invitati a partecipare anche i primi cittadini di Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Casalciprano, Castelverrino, Castropignano, Chiauci, Civitanova del Sannio, Duronia, Isernia, Molise, Pescolanciano, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Sant’Elena Sannita, Spinete, Torella del Sannio e Vastogirardi.