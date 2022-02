L’Amministrazione comunale di Agnone destinerà ad uso civico dei cittadini residenti nel Comune, per l’anno 2022, legna da ardere (di tipo misto) di pezzatura commerciale, proveniente dal bosco “Poste”. Il prezzo è fissato in € 6,00 a quintale. Coloro che intendono acquistare detta legna, per un quantitativo di quintali 40 per nucleo familiare, dovranno presentare la domanda entro e non oltre il giorno 11 marzo 2022.

La domanda può essere presentata a mezzo pec: comune.agnone@legalmail.it oppure a mano con consegna all’Ufficio Protocollo.