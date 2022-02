Giornata di elezione all’UniMol. Nell’aula Kelsen del Dipartimento Giuridico si sono svolte, infatti, le votazioni per eleggere il nuovo Direttore.

Unanime il consenso verso il professor Ruggiero Dipace, Ordinario di Diritto amministrativo, che guiderà, dunque, il Dipartimento per i prossimi tre anni.

Il Prof. Dipace – attualmente Direttore di UniMol Management, il Centro Servizi di Ateneo per l’Alta Formazione per il Management Pubblico e Privato, componente della Commissione ministeriale per la riforma della normativa nazionale in materia di pianificazione del territorio, standard urbanistici e in materia edilizia presso Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – succede al Prof. Michele Della Morte, Ordinario di Diritto costituzionale, che per diversi anni ha prestato e profuso il proprio impegno istituzionale nel percorso di consolidamento e di sviluppo del Dipartimento Giuridico e dell’Ateneo molisano.

Ruggiero Dipace arriva all’UniMol quindici anni fa, come Professore Associato in Diritto amministrativo.

Dopo essersi laureato con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ottiene, presso la Corte d’Appello di Roma, l’abilitazione all’esercizio della Professione forense.

Nel 2000 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto amministrativo all’Università degli Studi di Milano, l’anno 2004 segna l’inizio alla sua carriera di docente universitaria assumendo il ruolo di Ricercatore confermato in Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Tor Vergata”.

La sua attività di studio, scientifica, accademica e di ricerca lo ha visto prestare la sua docenza in tante istituzioni, amministrazioni dello stato, organi ministeriali ed enti pubblici e di ricerca, oltre che membro di diverse Società scientifiche nazionali in tema di diritto amministrativo, urbanistico e dell’ambiente e componente di numerosi comitati scientifici di riviste italiane e internazionali; e ora, nell’imminente avvio del suo primo mandato, al vertice del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise.

Il neo Direttore Dipace a valle dell’elezione ha voluto ringraziare tutti i colleghi per la fiducia testimoniata dal forte segnale di coesione che il Dipartimento Giuridico ha inteso dare.

Queste le sue prime dichiarazioni:

“Pervaso da un grande senso di gratitudine, orgoglio e responsabilità, senza dimenticare la forte emozione di questo momento, prima di ogni cosa desidero rivolgere un sentito ringraziamento a Michele Della Morte per la dedizione, l’impegno e la disponibilità che hanno contraddistinto la sua governance in questi anni, molti dei quali non semplici, incerti per il mondo universitario e mai così complicati come in quest’ultimo periodo.

Mai ha fatto mancare il suo supporto e il suo sostegno, rappresentando con forza le istanze del Dipartimento nelle sedi opportune, traghettandone il consolidamento e il percorso di crescita. Un percorso d’insieme che sono certo continuerà con l’aiuto e il contributo di tutti e che ciascuno di noi è sicuramente in grado di assicurare.

Indirizzare tutti i futuri sforzi verso obiettivi condivisi, in un gioco di squadra unita nel continuare a perseguire la qualità nella didattica e nella ricerca in un quadro di sostenibilità ed innovazione, costituirà il nostro orizzonte a breve, medio e lungo termine.

E la compattezza dimostrata in quest’ultima circostanza ne rappresenta la più nitida certezza”.