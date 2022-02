L’Ufficio scolastico regionale ha fornito i primi dati relativi alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Complessivamente in Molise le domande presentate sono state 6.513 tra primarie, medie e superiori. Proprio per quanto riguarda le superiori, al primo posto tra le scelte dei ragazzi ci sono i licei con il 59,5 per cento delle iscrizioni. Seguono gli istituti tecnici con il 29,8 e i professionali con il 10,7.

Per i licei la maggior parte delle iscrizioni riguarda lo Scientifico con il 16,9 per cento, seguito dallo Scientifico opzione ‘scienze applicate’ con l’11,3; infine il classico con il 6,8.