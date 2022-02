Programma sperimentale mangia plastica promosso dal Ministero della transizione ecologica, il Comune di Limosano aderisce al progetto. Il Ministero della transizione ecologica, con decreto di settembre 2021, ha concesso dei contributi per l’acquisto di eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, con una dotazione di 16 milioni di euro. Con lo stesso decreto è stata concessa la possibilità ai comuni inferiori a 100 mila abitanti di presentare un’istanza per l’acquisto di un eco-compattatore. Con delibera di giunta comunale, l’amministrazione di Limosano ha così approvato la relazione del “Progetto Sperimentale Mangia Plastica” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, redatta dall’ufficio tecnico sulle modalità di utilizzo/gestione dell’eco-compattatore per la raccolta delle bottiglie in PET. Il progetto prevede un importo complessivo di euro 29.900,00.