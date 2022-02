Hanno sorvolato il basso Molise con un elicottero, nelle case sono entrati con i cani antidroga, 18 perquisizioni ad altrettanti indagati per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. In azione i carabinieri di Termoli, guidati dal comandante Alessandro Vergine, insieme ai colleghi del comando provinciale di Campobasso e delle Compagnie di San Severo, Sassuolo e Monopoli.

Un giovane di 20 anni, di San Martino in Pensilis, è stato arrestato: in casa i militari gli hanno trovato quasi 90 grammi di hashish e una pistola ad aria compressa sprovvista di marca e matricola, detenuta illegalmente. Tre invece i giovani, tutti di Campomarino, denunciati: un 26enne, un 22enne e un 23enne, beccati in possesso di qualche grammo tra marjuana, hashish e cocaina. Sempre di Campomarino il 26enne segnalato quale assuntore, aveva droga per uso personale.

L’operazione è scaturita da un’indagine, svolta tra maggio 2019 e maggio 2021 dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli sotto la costante direzione della Procura della Repubblica di Larino, che aveva già permesso – tra le altre cose – di sequestrare 2 plichi postali con mittente ignoto contenenti 10 grammi di marijuana ciascuno, poi risultati destinati proprio ad uno dei giovani denunciati. Importante, nell’occasione, anche l’apporto fornito da Bagheera e Axel, cani addestrati per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope, rispettivamente un pastore tedesco e un pastore belga, messi a disposizione dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti.