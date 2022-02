Questa mattina i Vigili del fuoco di Termoli sono dovuti intervenire per un incendio di ecoballe nella discarica abusiva di San Martino in Pensilis già in passato messa sotto sequestro e per la quale nei giorni scorsi tre persone sono state denunciate con l’accusa di aver fatto arrivare rifiuti dalla Campania al Molise in modo illecito. L’area in questione si trova in contrada Tanasso. Due gli automezzi dei Vigili del fuoco in azione per domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.