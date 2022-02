Dopo due anni di prove finali on-line nel 2022 gli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione tornano in presenza. Il Ministero dell’Istruzione ha previsto per l’esame di terza media due prove scritte, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche, e un colloquio, nel corso del quale saranno accertate anche le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento dell’educazione civica. L’esame si svolgerà in presenza, nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022. Per i maturandi 2022 l’Ordinanza prevede una prova scritta di italiano (sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d’Esame, e da un colloquio. La sessione d’esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8:30.

Le decisioni del Ministero dell’Istruzione non sono andate proprio giù agli studenti, soprattutto quelli chiamati a sostenere l’Esame di Stato. L’ultimo triennio, passato in larga parte in Dad, ha profondamente modificato l’approccio allo studio e allo svolgimento dei compiti. Due anni fa la prova finale, dopo 4 mesi di Dad, prevedeva solo un colloquio; lo scorso anno dopo 1 anno e 9 mesi di didattica a distanza i candidati hanno redatto una tesina con colloquio finale; mentre i maturandi 2022 torneranno in presenza. Arrivare preparati all’esame finale è importante, ma non sempre facile. L’esame di terza media e la maturità spaventano. Paura di non farcela, vuoti di memoria, non riuscire a esporre correttamente gli argomenti richiesti, deludere le proprie aspettative e quelle dei genitori, l’ansia del voto finale, sono tante le paure che possono pesare sugli studenti. Il Centro per l’apprendimento Il Gemello di Einstein è pronto a sostenere e guidare gli studenti verso la prova finale. Lo staff di insegnanti preparerà insieme ai ragazzi/e le prove scritte e il colloquio. Psicologi e personale qualificato interverranno, nel caso in cui fosse necessario, per gestire l’ansia da esame. Quotidianamente Il Centro per l’Apprendimento il Gemello di Einstein segue gli studenti (dalle elementari fino all’università) per colmare le lacune in alcune materia o in certi argomenti, sviluppando un metodo di studio personalizzato e preparando al meglio le interrogazioni e i compiti durante l’anno. Uno studio costante è il miglior modo per arrivare pronti alla prova finale.

Fonte: Ufficio stampa