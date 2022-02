Salvaguardare l’economia del latte in Molise è fondamentale per il valore del prodotto che si offre nel nostro territorio e anche per il numero degli occupati nel settore. Lo ha sottolineato il Direttore regionale della Cia, Confederazione Agricoltori, Donato Campolieti secondo il quale alla zootecnia è connessa la vitalità del territorio, che “altrimenti – ha detto – confluirebbe ulteriormente verso lo spopolamento e l’abbandono”.

Dopo lunga trattativa, a novembre è stato sottoscritto, al Ministero, un accordo di filiera, valido fino al prossimo marzo, tra allevatori, industria di trasformazione e grande distribuzione, per supportare i produttori della filiera lattiero-casearia. In sostanza l’intesa avrebbe garantito un prezzo minimo di 41 centesimi al litro agli allevatori attraverso un sistema di redistribuzione tra grande distribuzione e caseifici.

“La situazione – è quanto ha rimarcato la Cia regionale – è però rimasta invariata, nessun passo avanti e sul prezzo del latte bovino è necessario rispettare gli accordi nazionali, anche perchè i costi di produzione sono ormai insostenibili e stanno portando allo stremo allevamenti e aziende”.

“A rischio – ha spiegato Campolieti – non è solo il futuro del comparto, ma anche la funzionalità dei territori rurali, dove l’allevamento rappresenta un elemento importante sia a livello economico sia sociale”. Questo in particolare in Molise. Secondo il Direttore regionale della Cia anche la pandemia sta pesando su questo aumenti vertiginosi dei costi di produzione che ricadono sugli allevatori.

“Dopo lunghe trattative è stato raggiunto un accordo sul prezzo minimo del latte alla stalla – ha concluso Donato Campolieti – ed è necessario che venga applicato e si rispettino i termini in tutta Italia”.