Sono tornati in vasca per la Coppa Parigi 2024 gli atleti dell’H2O Sport che hanno proseguito sulla strada intrapresa da inizio stagione raccogliendo medaglie e consensi che hanno certamente un valore doppio considerando il momento particolare che stiamo vivendo. A Pescara gli atleti del presidente Tucci si sono fatti valere con tanti posi e grandi miglioramenti dei personali. Questi nel dettaglio i risultati ottenuti.

Nel settore femminile grandi prove di Marta De Paola che porta a casa il primo posto nei 100 e 200 farfalla chiusi rispettivamente in 1’05”04 e 2’21”65. Per lei records personali e pass sfiorato per i camponati nazionali sulla doppia distanzza. Ottimo anche il quarto posto nei 50 farfalla in 29”92. Affermazione di qualità e sostanza per Camilla Stinziani nei 400 misti coperti in 5’12”54 a conferma dell’ottimo momento di forma. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la compagna di team Sabrina Antenucci che mette in bacheca due secondi posti nei 200 misti con 2’27”59 e nei 400 misti completati in 5’19”54. Fa ottime cose nella rassegna abruzzese anche Alyssa Pia De Felice che centra l’argento nei 100 misti (1’17”77). Nella stessa giornata conquista la quinta piazza nei 50 rana (37”83) e la settima nei 100 chiusi con il tempo di 1’21”57. Benedetta Scutti sale sul terzo gradino del podio nei 200 rana (2’51”08) ed è sesta nei 50 rana (37”85). Per lei anche una settima posizione nei 200 misti (2’40”38). Applausi e consensi anche per la performance di Cecilia Allegretti, bronzo nei 400 stile con il riscontro cronometrico di 4’44”30. La portacolori biancorossa centra anche l’ottavo posto nei 50 stile con 28”46. Chiude ai piedi del podio i 100 misti Karola De Lena (1’20”86) che fa registrare anche un buon sesto posto nei 100 dorso (1’13”5). Si comporta egregiamente nei 200 dorso (2’30”59) Eliana Giulia Rcciuti che mette in bacheca il quarto posto. Un gradino più giù si piazza la compagna di team Sofia Cavina nei 50 stile llibero chiusi con il tempo di 28”29. Per lei c’è anche la sesta posizione finale nei 100 stile coperti con 1’01”90.

Soddidsfazioni per la società del presidente Tucci arrivano anche dal settore maschile con Vincenzo Palladino che risulta essere il migliore del gruppo. Sono d’argento i suoi 400 misti (4’51”59). Applausi e consensi anche per il compagno Antomio Pisaturo impegnato su tre distanze. L’atleta dell’H2O Sport centra la medaglia di bronzo nei 200 dorso (2’27”74), è quinto sui 50 dorso (32”30) e sesto sui 100 (1’09”3). Francesco Stinziani completa i 200 farfalla con l’oTtimo crono di 2’18”93, bempo che migliora di molto il personale e che gli vale la quarta posizione finale. Lo stesso piazzamento lo ottiene Christian Bucciardini nei 400 stile libero (4’25”82). Per lui anche un sesto posto sui 200 stile con il tempo di 2’07”09. Anthony Mascilongo è quinto nei 400 stile con il personale di 4’29”59, mentre Alessandro Vernacchia è sesto nei 200 rana (2’41”66) e ottavo nei 50 rana (34”66). Infine ottimo riscontro cronometrico per Christian Leccese nei 100 stile libero dove fa registrare un ottimo 58”06, tempo che ne conferma la crescita e ne ripaga il lavoro svolto in piscina.

Fonte: Ufficio stampa