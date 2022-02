Il Molise prova a tornare lentamente alla normalità, con la speranza che la pandemia stia allentando la presa. Ed un segnale, di certo non positivo, di questa normalità arriva dal Fisco che torna a bussare alle porte dei cittadini del Molise. In questi giorni, infatti, centinaia di automobilisti molisani stanno ricevendo gli avvisi di pagamento per i bolli auto scaduti. Un vero e proprio incubo, soprattutto per le somme esorbitanti che in molti casi vengono richieste. A segnalarlo è il Movimento consumatori del Molise, che sottolinea come gli avvisi riguardino non solo i bolli in scadenza in questo periodo, ma anche quelli prescritti, la cui scadenza ha superato i tre anni. Un problema che si era presentato in passato, ma in quel caso la Regione aveva rinunciato, chiudendo i contenziosi, a fronte delle numerose opposizioni che erano arrivate a valanga. Ora, passata la fase acuta della pandemia, il Fisco torna a battere cassa. “La Regione ha rimesso in moto le procedure per la riscossione – ha spiegato il presidente del Movimento Consumatori Molise, Filippo Poleggi – Ci auguriamo che, tenendo conto dalla situazione di difficoltà economica in cui si trovano molte famiglie molisane, rinunci a riscuotere le somme prescritte. Nel frattempo, tuttavia, chi vuole può fare opposizione entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso, da presentare alla Commissione tributaria provinciale competente. Chi invece vuole pagare, ha trenta giorni di tempo per farlo. C’è anche la possibilità di dilazionate il pagamento. Pena: il recupero del credito anche attraverso il fermo amministrativo del mezzo. Il movimento consumatori del Molise mette a disposizione i propri legali per assistere quegli automobilisti che volessero opporsi al pagamento non dovuto perché le somme prescritte, – ha concluso Poleggi, per legge, non possono essere più richieste.