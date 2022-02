Buone notizie sul fronte delle assunzioni e dei Primari. Vanno a buon fine i concorsi banditi dall’Asrem e le caselle vuote della Sanità molisana cominciano a riempirsi. Il dott. Nicola Rocchia, proveniente dal San Timoteo di Termoli, è in nuovo Primario del Pronto soccorso del Cardarelli, mentre il dott. Franco Doganiero, già in servizio presso il nosocomio del capoluogo e il nuovo primario del reparto di Osterticia e ginecologia.

La notizia più importante, tuttavia, arriva sul fronte degli anestesisti, figura professionale che scarseggia nelle corsie molisane e della quale si avverte grande necessità soprattutto in tempo di pandemia. Al concorso bandito dall’Azienda sanitaria per ricoprire sette posti rimasti vuoti, sono risultati idonei in undici. Al concorso invece per il reparto di ortopedia, sono risultati idonei due medici sui quattro posti che erano a disposizione.

Dall’Azienda sanitaria regionale sono già stati predisposti gli atti necessari e propedeutici per inserire nei ruoli il personale risultato idoneo e per l’assegnazione delle rispettive sedi ai nuovi primari.

Un segnale positivo, ha commentato il Presidente della Regione e Commissario alla Sanità, Toma. Soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale, Florenzano.