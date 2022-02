A San Pietro Avellana si torna alla normalità: tutti i canali televisivi sono di nuovo fruibili. Nei giorni scorsi, molti cittadini avevano riscontrato problemi di ricezione tv a causa di un probabile cortocircuito dell’alimentatore del ripetitore che serve la zona del centro altomolisano. Ad essere interessato dall’incidente, in particolar modo, il gruppo di canali Mediaset.

Un guasto, un casus belli, generatore di non poche polemiche tra la maggioranza e la minoranza del Comune. All’Amministrazione, guidata dalla Sindaca Simona De Caprio, infatti, erano state rivolte accuse di immobilismo nel far fronte al disguido.

“I canali Mediaset sono stati ripristinati, non senza difficoltà. I tecnici del gruppo televisivo hanno riscontrato problematiche sul luogo di svolgimento dell’intervento e sulle attrezzature da utilizzare – ha spiegato la De Caprio – In ogni caso, l’Amministrazione si è attivata da subito per far sì che i tecnici Mediaset e i tecnici Enel intervenissero per sistemare il problema nel minor tempo possibile. Sulla questione non servono attacchi provenienti da persone che continuano a fare sempre polemica. Per noi contano i fatti, le polemiche se le porta il vento.”