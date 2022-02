Talvolta la realtà supera la fantasia. Contratti quantificati ancora in lire – la notizia di complemento è questa a corredo di quella principale che riguarda i servizi di pulizia, mensa e reception del comparto Sanità i cui affidamenti risalgono al lontano 2002 e la cui scadenza e spirata da dieci anni. Tutto questo, di proroga in proroga, ha portato ad un incremento fuori controllo dei costi. Un sistema che, complessivamente, costa circa 41 milioni di euro all’anno. La denuncia dell’anomalia molisana che fa della proroga non l’eccezione ma la regola, arriva dal capogruppo in Regione del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco.

La situazione, solo parzialmente e solo per l’ospedale Cardarelli di Campobasso, si è sbloccata di recente, dopo proroghe infinite, solo per il servizio di pulizia affidato, attraverso la Consip alla ditta Dussmann.