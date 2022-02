Record di guariti in regione, ma un numero così alto da quando è iniziata la pandemia. In un solo giorno sono 1186 i molisani che hanno sconfitto il covid e sono quasi il triplo dei nuovi contagiati che nelle ultime 24 ore sono stati 406. Il tasso di positività è al 16,3. Ci sono però anche due vittime. Si tratta di un 85enne di Termoli e di un 80enne di Campobasso entrambi ricoverati nel reparto Anziano fragile. I nuovi ricoveri sono 5 ma ci sono anche 2 pazienti dimessi. Restano 3 i malati in terapia intensiva, uno di loro non è vaccinato, gli altri 2 sono vaccinato ma hanno altre gravi patologie. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, sono solo 8 i comuni con più di 10 positivi: in testa Campobasso con 85 contagi, poi Termoli con 62 e Isernia con 30. Seguono Bojano (22), Sant Martino e venafro (14), Riccia (12) e Campomarino (10).