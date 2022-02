Progetto COMOL per l’ammodernamento e ampliamento della raccolta differenziata, convocato il consiglio comunale di Trivento. L’assise civica si terrà mercoledì 9 febbraio prossimo, con inizio alle ore 15.30, da remoto per via del rischio contagio da Covid-19. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione dello schema di convenzione per la costituzione di un’associazione tra comuni per l’attuazione del progetto COMOL (COmpostaggio MOLise) per l’ammodernamento, anche con ampliamento di impianti esistenti, e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. Altro punto, la convenzione per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza. Poi, l’approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Trivento e la “Open Fiber” S.p.A. per la concessione in uso di infrastrutture di posa nel Comune di Trivento. Infine, si provvederà all’approvazione del Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. A chiusura, le interrogazioni e interpellanze dei consiglieri comunali.