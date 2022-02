Disservizio idrico a Trivento: è arrivata da fuori regione la pompa di sollevamento sostitutiva. In via di risoluzione i disagi in contrada Penna e parte di contrada Rio. A darne l’annuncio è il sindaco Pasquale Corallo, “dopo soli tre giorni dal guasto, era mercoledì 2 febbraio – riferisce il primo cittadino – nella serata di oggi, venerdì 4 febbraio, ci è stata consegnata la pompa di sollevamento, proveniente da fuori regione e non di facile reperimento. Già domani i tecnici si metteranno a lavoro per risolvere la problematica. Ci scusiamo nuovamente con i residenti delle contrade interessate dal disservizio, abbiamo cercato di attutirlo con il repentino servizio autobotte della Protezione Civile – ha concluso Corallo – Abbiamo provveduto, nel minimo tempo necessario, a risolvere anche questa emergenza in maniera rapida e risolutiva, come è nostro modo di fare d’altronde, nonostante il solito pessimismo di qualcuno. Rimanendo in argomento, è stata risolta anche l’altra rottura dell’acquedotto a Colle san Giovanni. Per tutto questo mi sento di ringraziare la struttura comunale e gli addetti ai lavori per tutto il loro prezioso impegno”.