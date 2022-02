La Giunta regionale ha approvato la proposta di riprogrammazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, pari a euro 600.000,00, da destinare al “Cofinanziamento dell’Avviso Sostegno alle imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della regione Molise”, secondo gli indirizzi forniti dal presidente.

In relazione a ciò, ha disposto l’implementazione, per euro 600.000,00, delle risorse statali, di euro 663.511,00, attivate con propria precedente deliberazione n. 465 del 24 dicembre 2021, quale dotazione finanziaria complessiva dell’emanando Avviso “Sostegno alle imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici della regione Molise”, in favore delle imprese particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica.

L’importo incrementale di euro 600.000,00 costituisce una riserva per le imprese, le cui unità operative sono localizzate nei Comuni di San Massimo e di Capracotta, in cui sono collocati gli impianti sciistici, la cui chiusura ha determinato un impatto economico diretto e più grave rispetto alle altre attività economiche localizzate negli altri Comuni ricadenti nei due comprensori sciistici, il Comprensorio sciistico di Campitello Matese e il Comprensorio sciistico Alto Molise.

La predetta riserva potrà, comunque, essere utilizzata per le restanti imprese individuate come potenziali beneficiarie dall’Avviso, qualora non assorbita a favore delle imprese potenziali beneficiare localizzate nei Comuni di San Massimo e Capracotta.