Il Campobasso del girone di ritorno sta dando le risposte che la piazza si aspettava. Cinque punti in tre partite, due gol fatti, uno subito. Il giusto equilibrio di squadra e le occasioni sfruttate a dovere. Un po’ di fortuna che non guasta mai – vedi i tre parli colpiti dalle tre squadre affrontate dal Campobasso – ma, va precisato, i punti fatti sono tutti meritati dai ragazzi di Cudini. La squadra appare rivisitata da alcune pedine che sembrano nuovi acquisti come Emmausso, lo stesso portiere Zamarion, ma c’è da registrare pure la crescita esponenziale di Persia, suo il lungo lancio per Merkay da cui è nato il pareggio di Taranto. Ad oggi i rossoblu mantengono un piu quattro sulla zona calda che non deve lasciare tranquilli. È un margine che può essere amministrato e, se del caso, accresciuto. La guardia va mantenuta molto alta in questo senso. Sulla strada dei rossoblu il Palermo di Silvio Baldini, per lui a Selvapiana sarà la quarta da tecnico dei rosanero dopo l’esonero di Filippi. Palermo che non mai riuscito a insidiare realmente le prime posizioni, ma che ha sempre stentato sul più bello. Se vogliamo, la stessa cosa accaduta mercoledi contro il Messina: sembrava potesse essere una vittoria certa dopo il 2-0 iniziale e, invece, ecco nel secondo tempo il black out palermitano – un fatto usuale dicono le cronache – che ha dato il la al pareggio messinese con Goncalves e Marginean.

Le cronache riportano di un possibile utilizzo dal primo minuto del centrale molisano Marco Perrotta. Per lui è in atto un ballottaggio con l’altro centrale, Marconi uscito ad inizio del secondo tempo contro il Messina. Al Palermo mancherà per squalifica il difensore Lancini. Baldini può contare anche su due neo arrivati dalle categorie superiori: Damiani dall’Empoli e Felici dal Lecce. Punta di diamante dei palermitani l’italo brasiliano Matteo Brunori, classe ’94 autore di sette gol che possono valere, dall’altra parte, i sette di Mattia Rossetti. Cudini del Campobasso riavrà disponibili Bontà e Menna e punta anche al recupero pieno di Dalmazzi che ieri si è allenato regolarmente. Salvo imprevisti dovrebbe far parte dei convocati di domenica. L’assenza di Dalmazzi a Taranto è stata dettata anche da motivi precauzionali. Al di là dei rientri che fanno piacere, il tecnico è orientato a attuare una rotazione di pedine come accaduto mercoledì allo Iacovone. Decisa la risposta di Cudini rispetto agli stimoli che può dare l’arrivo del Palermo in Molise. Non bisogna ripetere l’errore fatto contro il Bari quando quasi abbiamo voluto perdere. Il Palermo, ha tuonato Cudini, a livello di avversario deve valere il Taranto.

Tutto pronto anche per la giornata rossoblu, la seconda stagionale indetta dalla società dopo quella contro il Bari. Rimangono le limitazioni anti covid: selva piana domenica potrà ospitare al massimo la metà della propria capienza attuale, vale a dire circa 3800 spettatori. La dirigenza confida di ospitare il massimo possibile di tifosi. In forte dubbio la presenza di tifosi palermitani in Molise.