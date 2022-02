Classico sabato di futsal nei campionati nazionali. Domani pomeriggio in campo Cln Cus Molise e Chaminade, gli “universitari” ricevono il Sala Consilina mentre i rossoblu di Cavaliere sono attesi in casa del Mirto, precisamente nel comune di Crosia (in provincia di Cosenza) in una sfida decisiva per la salvezza.

Partiamo dal torneo di A2, il Cus torna in campo al Palaunimol dopo l’entusiasmante vittoria di mercoledì scorso nel recupero contro la Lazio calcio a 5. Il turno di sosta, previsto da calendario, è arrivato nel momento giusto dopo tre gare a tutta giocate contro avversarie di altissimo livello. Ogni sfida, nel girone C, nasconde delle insidie ed il trittico Active Network, Benevento, Lazio rischiava di lasciare delle scorie nell’immediato. La squadra ha avuto modo di riposare e lavorare al meglio in questi dieci giorni, ora si torna in campo e l’avversario da affrontare è di assoluto prestigio. La classifica non deve ingannare, i campani sono a + più 5 sui play out, e a meno 6 dai play off. La squadra, per ora, ha deluso le attese di inizio campionato ma l’obiettivo play off è ancora alla portata. Il Sala Consilina è reduce da due sconfitte e vuole vendicare il risultato dell’andata, ricordiamo che il Cus Molise vinse il ricorso (posizione irregolare di un tesserato dei campani) dopo aver perso sul campo. Per questi motivi servirà una prestazione maiuscola da parte dei ragazzi di Sanginario per arrivare al bottino pieno. Barrichello e compagni hanno offerto prestazioni di altissimo livello in questo avvio di 2022, ora bisogna proseguire sulla strada tracciata. Sacrificio, concretezza e cattiveria sportiva queste le armi da affilare per vincere domani.

Nel campionato di serie B gara spareggio per la Chaminade in terra calabrese contro il Mirto. Siamo alla terza giornata di ritorno, 5 punti per i campobassani, 7 per il Mirto, le due squadre occupano gli ultimi due posti della classifica che valgono la retrocessione diretta. Lontana la salvezza che si assesta oggi a 14 punti. L’unico obiettivo fattibile è quello di accorciare sul terz’ultimo posto utile per accedere agli spareggi play out. Nei numeri e nella classifica c’è l’importanza della sfida, il pareggio è assolutamente inutile, entrambe hanno l’imperativo di cercare i tre punti. Periodo nerissimo per la Chaminade, la vittoria manca proprio dalla gara d’andata contro i calabresi, esattamente un girone fa, inoltre la striscia di sconfitte consecutive si è allungata a 9. Vitale interrompere il periodo no proprio nella gara prevista domani, i rossoblu dovranno giocare con attenzione e colpire al momento opportuno. Un grande in bocca al lupo alla squadra per questa sfida decisiva per l’intera stagione.