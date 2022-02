Share on Twitter

Mancano ancora diversi mesi allo svolgimento, ma già fervono i preparativi per la seconda edizione della Granfondo MTB “Atene del Sannio – Città di Agnone”. Il ritorno della gara in mountain bike è previsto ad Agnone per l’11 settembre 2022.

La prima edizione della competizione si era tenuta sempre nel centro altomolisano lo scorso 10 ottobre, grazie alla collaborazione tra Molise Cycling Team ASD e Comune di Agnone.

Quest’anno nelle intenzioni dell’Amministrazione e del gruppo di ciclisti c’è la volontà di estendere la gara tramite l’organizzazione di eventi collaterali dedicati a tutta la famiglia. Altri dettagli a riguardo saranno svelati nel corso delle prossime settimane.