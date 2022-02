Share on Twitter

Share on Facebook

C’è anche un po’ di Molise nella cucina di Casa Sanremo che si tinge di rosa. Un nutrito gruppo di lady chef partite da tutta Italia della Federazione Italiana Cuochi con a capo la responsabile Nazionale Alessandra Baruzzi, hanno colto al volo l’invito a rappresentare la regione. Presente Ernesta Vassolo, titolare del ristorante La Volpe di Chiauci, diplomata nella rinomata scuola alberghiera IPSSAR “G.MARCHITELLI” di Villa Santa Maria (Chieti), sin da tenera età il suo sogno era quello di portare avanti la buona cucina; sogno che con tenacia ha portato avanti.

Ernesta vicepresidente provinciale di Isernia dell’Unione Cuochi Regione Molise e socio attivo del Dipartimento Solidarietà e Emergenza. Un ringraziamento speciale per il sostegno morale da parte del Presidente Regionale Chef Massimo Talia e provinciali Chef Giovanni Colarusso e Chef Giuseppe Scarano e non per ultimo da parte dalla responsabile regionale lady chef Andrea Soledad Lopez nonché tutti i soci dell’Unione Cuochi Regione Molise della FIC