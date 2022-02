Lo staff dell’A.T. Campobasso è riuscito ad accaparrarsi una tappa del circuito SUPER NEXT GEN ITALIA. Il club di Giuseppe Morrone l’ha spuntata su almeno altri sette circoli che avevano presentato la propria candidatura. Uno dei tornei giovanili under 18, dunque, tra i più importanti d’Italia, si disputerà sui campi della Villa De Capoa a partire dal prossimo 15 aprile. Avrà senz’altro convinto gli osservatori del Settore Tecnico della FIT, la capacità organizzativa dello staff rossoblù che non si è mai fatto trovare impreparato davanti ad eventi nazionali e internazionali di questa caratura. Nel circuito SUPER NEXT GEN, articolato su quindici tornei sparsi sul territorio nazionale, sono previste solo tre tappe nella fascia geografica compresa tra Bologna e Napoli: si giocherà a Chieti, a Monopoli (BA) e per l’appunto a Campobasso prima del finale previsto tra Palermo, Torre del Greco (NA) e Messina. Un onore, perciò per l’A.T. Campobasso rappresentare uno dei pochissimi “trampolini” per i tanti atleti italiani che provano da questi tornei a emulare le gesta dei più forti tennisti del mondo (proprio dal NEX GEN iniziarono a brillare le carriere di Musetti, Sinner e di tanti altri professionisti). Non male la scelta delle date che potrebbero rivelarsi preziose per garantire all’entourage di Morrone il tempo necessario per la perfetta sistemazione delle superfici e quello per realizzare un buon numero di iscrizioni: il torneo prenderà il via, con le qualificazioni, proprio a ridosso delle festività pasquali (i tennisti con classifica più bassa potrebbero iniziare a giocare già venerdì santo). Ancora incerti i nomi dei Direttore del torneo e del Giudice arbitro nazionale che dovrà dirigere l’intera kermesse. Probabile, tuttavia, che il patron Morrone si avvalga nuovamente di Gianluca De Lucrezia e Stefano Lombardi, entrambi artefici dei recenti successi delle tre fortunate edizioni dei tornei Open andati inscena dal 2019 all’estate scorsa.

Fonte: Ufficio stampa