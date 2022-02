“Accogliamo con delusione che quello che doveva essere il Festival dell’inclusione diventa luogo di ripercussione di stereotipi macchiettistici ormai superati e facenti parte di una modalita’ di intrattenimento discriminatoria e superata”. Lo scrive Luce Visco, presidente dell’Arcigay Molise, commentando la performance di Zalone al Festival di Sanremo. “Il teatrino andato in scena tra Amadeus e Checco Zalone – aggiunge – descrive le persone trans in maniera anacronistica e fuorviante, e per questo e’ necessario chiedere scusa a tutte quelle persone offese da tale momento. Le persone trans, con tanto di accostamento alla prostituzione, non meritano di essere ancora etichettate in tal modo”.