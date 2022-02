E’ questione di poco tempo e al porto di Termoli la storica nave “Isola di Capraia” non ci sarà più. L’attuale traghetto che collega la città adriatica alle Isole Tremiti è stato ceduto. Era di proprietà della Tirrenia, che non ha più la concessione dalla scorsa estate, ma che ha proseguito in regime di continuità il servizio marittimo sotto la gestione del nuovo concessionario, Navigazione libera del golfo.

L’Isola di Capraia è stata venduta a 4 milioni e 750mila euro, praticamente al prezzo fissato a base d’asta. Una sola risposta all’offerta. La nave sarà riportata nel golfo di Napoli dove era stata operativa diversi anni fa. A Termoli sarà sostitituita dall’Iris, più corta dell’attuale traghetto, ma più larga e più veloce. Può trasportare 452 passeggeri e 52 macchine. Le modalità di sostituzione non sono annunciate, il tempo scorre veloce e bisogna farsi trovare pronti soprattutto nelle stagioni più calde. Intanto notizia degli ultimi giorni, alle Diomedee, perla dell’Adriatico, sono state fatte scoperte straordinarie, per mano dei professori Enrico Miccadei e Giorgio Paglia, del dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’università d’Annunzio di Chieti e Pescara, che durante l’attività di controllo dei movimenti gravitativi presenti sui versanti dell’Isola di San Nicola e nell’area dei pagliai a San Domino, hanno scoperto un gran numero di zone ricche di reperti fossili di un ambiente marino di 30 milioni di anni fa.

Scoperte che rendono le Isole Tremiti ancora più affascinanti. Ancora un motivo di attrazione per i turisti, che soprattutto negli ultimi anni, sono arrivati sempre più numerosi sull’arcipelago.