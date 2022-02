Guasto alla pompa ad immersione dell’acquedotto comunale, restano a secco alcune contrade di Trivento. Sul posto un’autobotte della Protezione civile. Il sindaco Pasquale Corallo ha fatto sapere che si è verificato un improvvisto guasto della pompa ad immersione del serbatoio che serve per l’erogazione dell’acqua nella contrada Penna e parte di contrada Rio. Al fine di superare l’emergenza, si è provveduto ad ordinare una nuova pompa, proveniente da fuori regione, e che sarà consegnata, con ogni probabilità, tra venerdì e lunedì prossimi. Per limitare i disagi all’utenza, è stato richiesto un mezzo della Protezione civile per la distribuzione di acqua, a disposizione dei cittadini nei seguenti orari: giorno 03/02/2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:00; giorno 04/02/2022 dalle ore 09:00 alle ore 11:00; giorno 05/02/2022 dalle ore 09:00 alle ore 11:00. I cittadini sono invitati a recarsi presso il punto di prelievo con idonei contenitori. Medesimo problema alla pompa di sollevamento si verificò nel 2013. Rimanendo sempre in argomento, a causa di un’improvvisa rottura della rete idrica comunale, in via Trignina e nel centro storico, a partire da salita san Nicola, nella giornata di oggi 3 febbraio, il flusso idrico subirà interruzioni e verrà regolarmente ripristinato in serata.