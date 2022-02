Continuano le vaccinazioni, non solo terze dosi. In Molise, secondo le ultime stime, attendendo quelle aggiornate di domani, sono circa 20mila le persone non vaccinate, cioè che non hanno nemmeno la prima dose (precisamente erano 20.876 nell’ultimo report di venerdì scorso), su una platea di 287.026 vaccinabili.

Dopo tre settimane di sostanziale stabilità e considerando un calo dell’9% dei tamponi refertati, si registra, a livello nazionale, una diminuzione dei casi Covid di circa il 25% nonostante la circolazione del virus resti molto elevata, come rilevato dal monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe. Rilevazione da cui emerge che il Molise è la regione in cui la flessione è minore, -7% mentre in Puglia il calo è -47%, il più consistente.

Nella nostra regione la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è ben oltre l’81%, percentuale che rappresenta la media nazionale.

Dopo la firma del contratto tra la struttura del Commissario Figliuolo e la casa farmaceutica Pfizer, iniziera’ domani la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome dei primi 11.200 trattamenti dell’antivirale Paxlovid, la pillola anti Covid. 1470 al Molise come primo stock. Verranno forniti 600 mila trattamenti nell’anno in corso, da distribuire alle Regioni secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Aifa.