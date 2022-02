Rischio contagio Covid nelle scuole, monta la polemica a Trivento. Corallo: la competenza non è degli amministratori. L’andamento del contagio a Trivento conta ancora più di 100 contagiati e tra questi ci sono anche studenti frequentanti le classi cittadine. Nel merito, il sindaco Pasquale Corallo ha scritto la seguente nota. “In merito alla problematica Covid – 19 che coinvolge il mondo della scuola (studenti., genitori., personale scolastico etc) ricordo a tutti che il 10 gennaio 2022 sono stato il primo Sindaco, in Molise, a sospendere per una settimana le attività scolastiche in presenza per la sicurezza di tutti. In seguito, anche, i colleghi di Campobasso, Termoli ed altri ancora hanno adottato lo stesso provvedimento di sospensione. È da evidenziare che anche tanti altri Sindaci in tutta Italia nello stesso periodo hanno emanato ordinanze simili. Il Ministero dell’Istruzione aveva, già prima del 10 gennaio, predisposto un Protocollo al quale i Dirigenti Scolastici di tutta Italia dovevano attenersi in caso di positività al Covid-19 all’interno della scuola. Diverse Prefetture e Tribunali Amministrativi (TAR) in Italia hanno annullato le ordinanze dei Sindaci in quanto hanno ritenuto che i provvedimenti fossero in conflitto con le norme emanate dal Governo Nazionale. Pertanto, purtroppo, attualmente il Sindaco è impossibilitato ad adottare provvedimenti di sospensione delle attività didattiche in presenza né tantomeno ad istituire la didattica a distanza (DAD), in quanto questi provvedimenti sono di pertinenza esclusiva del Dirigente Scolastico in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali e dal Protocollo Ministeriale”.