Nove morti negli ultimi quattro giorni. La risalita dei decessi registrata nelle ultime ore fa paura anche perché arriva proprio quando i contagi in regione stanno cominciando a diminuire. Ma anche con l’incremento delle vittime degli ultimi giorni resta enorme la differenza tra quanto accadeva un anno fa e quanto accade adesso, grazie all’effetto dei vaccini. Abbiamo messo a confronto i numeri del mese di gennaio appena passato con quelli dello stesso mese del 2021. Partiamo con il dire che il 43 per cento di tutti i contagi dei due anni di pandemia, e cioè quasi uno su due, è avvenuto in Molise nell’ultimo mese. Impressionante il raffronto dei positivi: nel gennaio dello scorso anno si ammalarono di covid 1.774 molisani, nello stesso periodo appena trascorso i contagiati sono stati 13.105. Ma a fronte del numero dei positivi quasi 8 volte più alto, i decessi in un mese sono stati 21 contro i 76 del gennaio dello scorso anno. Stesso discorso per i ricoveri. La media dei pazienti al Cardarelli è stata di 30 malati nel mese appena passato e di 60 un anno fa. In terapia intensiva erano 10 un anno fa e 2 nell’ultimo gennaio. Questo significa che un anno fa 7 contagiati su 100 finivano in ospedale e oggi invece sono appena lo 0,4 per cento. Sempre un anno fa 4 contagiati su 100 non riuscivano a sconfiggere il virus e morivano, oggi sono invece appena lo 0,1 per cento.