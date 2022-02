Ancora vittime per Covid nelle ultime 24 ore. Si tratta di una 87enne di Termoli e un uomo di 86 anni di Isernia. L’ultimo bollettino Asrem riporta anche 5 nuovi ricoveri e 3 pazienti dimessi dal Cardarelli. Ci sono 465 guariti, mentre i nuovi positivi sono 401 di cui 76 a Campobasso, 66 a Termoli, 36 ad Isernia. I ricoverati al Cardarelli sono 43 di cui 28 in infettivi, 2 in Terapia intensiva e 13 in Anziano fragile. Gli attualmente positivi in Molise sono 9.974 mentre il numero delle vittime sale a 537.